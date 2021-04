Previsioni meteo, calo termico e neve a quote collinari già nella notte sul Vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo una giornata di sole sul Vicentino, in serata un nucleo di aria relativamente fredda ed instabile in arrivo dall’est Europa, porterà un nuovo deciso calo termico e un peggioramento del tempo che andrà concentrarsi soprattutto sul nord ovest della provincia.

SERA/NOTTE DI MERCOLEDI

In serata si attiveranno i primi rovesci improvvisi su Ovest Vicentino e in Altopiano. La neve inizialmente cadrà dai 700 metri. Nella notte pioggia a tratti battente su alta pianura, non si esclude qualche cella temporalesca. La quota neve sarà in deciso calo fino 300-400 metri nelle vallate del Chiampo, Agno, Leogra, Posina. Leggermente più alta a circa 500 metri sulla Valle dell’Astico, Brenta e zone meridionali delle Prealpi.

GIOVEDI

Nella prima mattina insisteranno le precipitazioni su Ovest Vicentino e Prealpi, meno probabili altrove. Neve oltre i 400/600 metri di quota. Nel pomeriggio cielo variabile in pianura con bassa probabilità di piovaschi locali. Qualche fioccata sui rilievi in esaurimento nel tardo pomeriggio. Temperature più invernali che primaverili. Estremi termici in pianura tra +3 e +12°.

ACCUMULI

Sui rilievi arriverà una spruzzata di neve già a 400-500 metri. Sopra i 1.000 metri: 15/20 centimetri previsti sulle Piccole Dolomiti, meno andando verso est fino ai 5/10 centimetri dell’Altopiano di Asiago e Monte Grappa. In pianura si andrà dai 2-3 millimetri di pioggia del Bassovicentino ai 10/20 millimetri dell’alta pianura.