Previsioni 13-15 agosto: caldo in leggera attenuazione, possibili piogge pomeridiane in montagna

Evoluzione generale

L’alta pressione, che con la prevalenza di cieli sereni e le temperature ben sopra la norma caratterizza questo inizio settimana, tende via via ad attenuarsi; è però probabile che sia scalzata da una circolazione ciclonica abbastanza modesta, senza significative variazioni termiche a bassa quota, con qualche temporaneo addensamento nuvoloso e qualche possibile pioggia più che altro nelle ore pomeridiane in montagna.

Pomeriggio/sera di Lunedi 12 agosto

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma con un po’ di cumuli verso l’interno specie sulle zone montane; precipitazioni generalmente assenti, salvo locali piovaschi o brevi rovesci temporaleschi un po’ più probabili in montagna.

Martedì 13 agosto

Cielo: Sulla pianura, cielo in prevalenza sereno con un po’ di cumuli da metà giornata in poi specie sull’entroterra; in montagna cielo nelle prime ore pressochè sereno, poi da poco a parzialmente nuvoloso con addensamenti cumuliformi sparsi.

Precipitazioni: Fino al mattino, assenti; da metà giornata, in montagna possibili fenomeni da locali a sparsi perlopiù a carattere di rovescio o temporale, in pianura generalmente assenti salvo al più isolati rovesci temporaleschi.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui aumenti delle minime sulla costa.

Venti: In quota da deboli a localmente moderati, sud-occidentali; altrove deboli con direzione variabile, a tratti localmente moderati per brezze sulla costa.

Mare: Quasi calmo.

Mercoledì 14 agosto

Cielo: Sulla pianura, cielo perlopiù sereno salvo un po’ di cumuli da metà giornata in poi specie sull’entroterra; in montagna cielo nelle prime ore sereno, poi da poco a parzialmente nuvoloso per cumuli da locali a sparsi.

Precipitazioni: Fino al mattino, assenti; da metà giornata, in montagna possibili alcuni fenomeni perlopiù a carattere di rovescio o temporale, in pianura generalmente assenti salvo al più isolati rovesci temporaleschi.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui diminuzioni delle minime in quota.

Venti: In quota dapprima almeno localmente moderati e poi generalmente deboli, sud-occidentali; altrove deboli con direzione variabile, a tratti localmente moderati per brezze sulla costa.

Mare: Quasi calmo.

Giovedì 15 agosto

Cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo locali modesti addensamenti da metà giornata, associati a possibili occasionali piovaschi o brevi rovesci temporaleschi in montagna; contenute variazioni di carattere locale riguardo ai valori termici.

Venerdì 16 agosto

Cielo in prevalenza da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno più presenti fino al mattino e sulle zone pianeggianti, maggiori addensamenti su quelle montane dal pomeriggio; precipitazioni in pianura generalmente assenti, in montagna possibili specie sulle Dolomiti da metà giornata con rovesci temporaleschi da locali a sparsi; contenute variazioni di carattere locale riguardo ai valori termici.

Previsioni a cura di Arpav