Nella pianura veneta l’estate più calda da 20 anni: oltre un mese con massime “over 30°”

Il termometro non scende sotto i 30° come temperatura massima giornaliera da ormai oltre un mese in pianura, in riferimento al Veneto. Il confronto con i dati sulle estati passate rivela che stiamo vivendo la stagione più calda del millennio, se non di sempre.

A renderlo noto è Piccole Dolomiti Sport, dopo aver analizzato cifre e tendenze legate al meteo, dopo che alla data di domenica 11 agosto si sono raggiunte 33 giornate consecutive con la soglia dei trenta gradi oltrepassata. Previsioni alla mano e con la settimana che porta al Ferragosto alle porte, il “record” potrebbe raggiungere e oltrepassare le 40 di fila.

Anche se la statistica aggiornata si riferisce alle temperature massime toccate in località di pianura, dagli esempi forniti si nota come anche paesi di montagna dove si cerca refrigerio in estate, come Recoaro Terme, Asiago e Valli del Pasubio, si stanno registrando valori di poco sotto alla soglia dei 30° in orario diurno. Si va dai circa 600 ai 1000 metri di quota in questi casi. Se ieri a Vicenza (35,1°) e provincia (il picco a Lonigo con 35,4°), si scende di una manciata di gradi in media montagna.

Per trovare lo zero termico si deve virtualmente salire a quota 5.200 metri di altitudine. In precedenza, l’estate più calda per numero di rilevazioni quotidiane consecutive “over 30°”, risaliva all’anno 2003.