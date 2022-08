Tempo instabile, grandine e piogge intense nel Vicentino. Allerta gialla in Veneto

In un contesto che prevede a breve una nuova ondata di calore non mancano però segnali di allerta che provengono dalla Regione Veneto, in base alle previsioni fornite da Arpav sul meteo dei prossimi giorni. In particolare per domani si prevedono condizioni di instabilità diffusa nel territorio del Nord Est, con anche il Vicentino interessato da possibili grandinate e rovesci di pioggia di forte intensità con vento e temporali.

Proprio dalla Regione Veneto quindi un avviso di allerta gialla visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica, mettendo quindi in preallarme tutte le forze di protezione civile e di soccorso e gli enti locali invitandoli a prepararsi per intervenite in caso di scenari per temporali forti.

Questo il comunicato diffuso nel primo pomeriggio di oggi, e inviato a tutte le componenti da attivare in base al protocollo di allerta gialla, il livello intermedio. “Nella giornata di martedì 2 agosto è previsto il passaggio di una ondulazione in quota accompagnata da aria fredda con conseguente aumento delle condizioni di instabilità associate a probabili rovesci e temporali sparsi. Non si escludono locali fenomeni intensi(forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento)”.

Interessate dalle previsioni le aree ricomprese tra i corsi d’acqua l’Alto e il Basso Brenta e anche il Bacchiglione, in quanto “il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e di drenaggio urbano e lungo la

rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide”.