Previsioni meteo 4-6/03, week end freddo con tempo variabile e deboli nevicate sui rilievi

SITUAZIONE GENERALE

L’ingresso di aria relativamente fredda di origine continentale determina nuvolosità sparsa sul Vicentino con occasionali deboli fenomeni lungo la fascia prealpina, nevosi fino a bassa quota.

VENERDI 4 MARZO

La mattina nubi irregolari su tutto il Vicentino, le maggiori schiarite le avremo in pianura. Tra il pomeriggio e la sera ci sarà un aumento della copertura nuvolosa sulle Prealpi e sulle pedemontane con rischio di fioccate oltre i 500 metri e locali leggere imbiancate. Temperature in generale calo.

SABATO 5 MARZO

Cielo poco nuvoloso in pianura. Saranno più presenti le nuvole sulla fascia prealpina ma senza precipitazioni di rilievo. Freddo pungente per correnti da est. Temperature massime in pianura non oltre i 9/10°.

DOMENICA 6 MARZO

Inizialmente il cielo sul Vicentino si presenterà poco nuvoloso. Da metà giornata nubi compatte arriveranno dal Veneto orientale per coprire nel pomeriggio tutto il nostro territorio. Non si esclude qualche fiocco sui rilievi fino a bassa quota. Estremi termici in pianura tra -2 e +8°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Anche per la prima parte della prossima settimana avremo correnti tese da est con possibilità di deboli impulsi perturbati e fioccate fin sulle pianure. Clima rigido per il periodo che potrebbe continuare fino a metà mese.