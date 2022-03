Violento Schianto fra due auto lungo la Riviera Berica: grave un uomo

Grave incedente in tarda mattinata a Agugliaro, lungo la Riviera Berica. Poco dopo le 10:30 i soccorsi sono scattati lungo la SP 247 all’incrocio con Via Pilastro del comune di Campiglia dei Berici per un incidente tra due auto: un uomo è rimasto ferito. Il primo intervento di soccorso è stato effettuato da un vigile del fuoco di passaggio, prima dell’arrivo dell’ambulanza del Suem e di una squadra di vigili del fuoco di Lonigo.

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici estratto il conducente, rimasto incastrato all’interno di una Ford Focus. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118 e trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale di Vicenza. Fra le ipotesi, quella che sia stato colpito da un malore. Le sue condizioni si sono comunque successivamente rivelate meno gravi del previsto. Illeso il conducente della Mercedes CLA coinvolta nell’incidente. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.