50 pecore cadono in un dirupo e muoiono in Pasubio

Lo scorso sabato sui pascoli orientali del Monte Pasubio, nella zona tra il rifugio Papa e l’Arco Romano, il gregge del pastore scledense Cristian Dal Lago è stato colpito da una tragedia: complici il maltempo e la presenza di alcuni lupi, una parte del gregge si è imbizzarrita, finendo la sua corsa disperata in un dirupo.

Drammatico il bilancio dell’incidente: circa 50 pecore sono morte. Una perdita massiccia per il pastore, che poco prima del sinistro aveva notato la presenza di lupi nei dintorni del gregge. Questo fatto unito al meteo avverso ha probabilmente portato le pecore a spaventarsi, ed inseguendosi una con l’altra una cinquantina è andata ad infilarsi in un vicolo cieco.

Sabato pomeriggio quindi i vigili del fuoco trentini, visto che l’incidente è capitato nel territorio comunale di Vallarsa, hanno fatto spola con l’elicottero tra la sommità e Bocchetta Campiglia, per portare a valle le carcasse dei poveri animali. A Campiglia un rimorchio le ha caricate per lo smaltimento.

Un incidente che dimostra le grandi difficoltà per le greggi che pascolano in Pasubio, e in generale che conferma la difficile coesistenza tra alpeggio e lupo, ritornato in maniera massiccia anche sulle Prealpi venete negli ultimi anni.