Affollamento e assenza di sicurezza: Svt aggiunge una corsa per l’uscita da scuola

Aveva suscitato forti polemiche il grave incidente, avvenuto lo scorso 8 gennaio a Noventa Vicentina, in seguito al quale una studentessa 14enne, dopo essere stata investita da un autobus Svt, ha subito l’amputazione di una gamba. Quando è ora di uscire da scuola, ci si lamentava, l’affollamento dei ragazzi per salire sui mezzi provoca una carenza di sicurezza. Ora arriva la risposta dell’azienda di trasporti. Da lunedì 2 febbraio, infatti, Svt metterà a disposizione una corsa aggiuntiva per il rientro a casa degli studenti, rispondendo così alle segnalazioni relative all’affollamento della linea E31 che parte dall’autostazione alle 13.50 in direzione Lonigo e quindi Vicenza.

La nuova corsa bis della E31 partirà alle 13.35 direttamente dal Centro Studi di

Noventa Vicentina, dove sarà già presente al momento dell’uscita degli studenti da

scuola, così da prevenire possibili affollamenti con l’autobus in movimento, e fermerà

a Campiglia e Sossano.

La corsa aggiuntiva, nelle intenzioni, andrà ad alleggerire in modo significativo la presenza di utenti a bordo della corsa delle 13.50, intercettando prima tutti gli studenti residenti appunto nell’area di Campiglia e Sossano. L’obiettivo è consentire sia un viaggio più confortevole sulla corsa delle 13.50, sia di ridurre gli assembramenti in autostazione. Inoltre, gli studenti residenti nell’area di Campiglia e Sossano potranno rientrare a casa circa un quarto d’ora prima.

Parallelamente, rimarrà invariato il programma della linea E04, coinvolta nell’incidente

dell’8 gennaio, dove non si sono evidenziati particolari problemi di affollamento.

“Abbiamo mantenuto l’impegno che l’Azienda si era assunta in occasione del recente

confronto con l’Amministrazione Comunale e con i rappresentanti degli studenti”,

sottolinea il presidente di Svt Marco Sandonà.

“Nei giorni scorsi – continua Sandonà – avevamo svolto una serie di verifiche, trovando effettivamente riscontro rispetto alle segnalazioni ricevute. È dunque partita un’attività di progettazione ad hoc che ha consentito di mettere a disposizione un mezzo aggiuntivo, riorganizzando la distribuzione dei mezzi su altre linee che comunque non saranno penalizzate. Voglio sottolineare a questo riguardo l’impegno e la professionalità del gruppo di progettazione del settore Movimento di Svt per lo sforzo fatto e il risultato raggiunto”.

