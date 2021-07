Autocisterna con 9 mila litri di gas rischia il ribaltamento a bordo strada (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha rischiato seriamente il ribaltamento del mezzo pesante che ieri poco dopo lo scoccare del mezzogiorno un autista stava conducendo sulle strade dei Colli Berici, fino ad uscire di carreggiata senza spiegazione.

L’autocisterna carica con 9 mila litri di gas ad alta infiammabilità e quindi pericoloso è rimasta a lungo sul ciglio della strada in via Monticello, nel territorio comunale di Barbarano Mossano.

Con i vigili del fuoco vicentini giunti dal distaccamento di Lonigo e poi rinforzati dai colleghi di Padova, Vicenza e Mestre con il Nucleo Nbcr a sorvegliare il deposito su ruote, mettendo in campo la procedura di sicurezza prevista in questi casi. Fino all’arrivo sul posto appunto del nucleo specializzato per gli interventi ad alto rischio biologico, chimico o radiologico, che ha analizzato lo scenario messo in sicurezza la zona attraverso le operazioni tecniche di protocollo, tenendo lontano anche i curiosi.

Nel corso del pomeriggio di giovedì si è proceduto al “travaso” del gas sotto osservazione, contenuto nella cisterna danneggiata, a una di uguale capacità giunta sul posto, e infine al recupero del mezzo pesante rimesso con le gomme in strada. A collaborare ieri anche le pattuglie di polizia locale fino alla prima serata, bloccando il traffico lungo la via in entrambi i sensi di marcia.