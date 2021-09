Uomo colpito dal tronco dell’albero che sta tagliando: è in rianimazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave infortunio questa mattina intorno alle dieci sulle colline di Barbarano Mossano: un pensionato di Vicenza è stato colpito da un tronco e si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

L’incidente è avvenuto in via Braglio: l’uomo, un 61enne, era intento a tagliare una pianta in un terreno di sua proprietà quando è stato colpito con violenza al capo dal tronco che stava cadendo, riportando un grave forte cranico. L’allarme è stato lanciato alla centrale operativa del 118 dalla moglie: il Suem ha fatto intervenire sul posto l’elicottero di Padova Emergenza, che ha provveduto a trasferire l’uomo nel nosocomio del capoluogo, dove ora è ricoverato in gravi condizioni.