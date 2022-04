Va a fuoco il deposito attrezzi di una casa di campagna. L’incendio divampa all’alba FOTO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’allarme giunge con l’oscurità a dominare la prima mattinata di martedì, e gli operatori del corpo dei vigili del fuoco a lavorare con le prime luci dell’alba per contenere l’incendio che ha colpito un edificio rurale nella campagna nel territorio di Barbarano Mossano. Dalle 5 di stamattina sono infatti sul posto, in via delle Conciliazione, due squadre del 115 con 14 operatori chiamati per l’emergenza.

Ad andare a fuoco sarebbe stato un annesso alla casa di vecchia costruzione, una sorta di “ricovero” utilizzato come rimessa per attrezzatura agricola, tra cui dei mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni. I danni sono ingenti ma per fortuna le due persone residenti nello stesso stabile sono state evacuate in tempo, grazie all’intervento di una famiglia di vicini di casa.

Si tratta di una donna vicentina e del padre anziano, portati in salvo nell’immediatezza dell’allarme lanciato, alle 5 di oggi e dunque prima dell’arrivo del contingente di pompieri inviati dal distaccamento di Lonigo e dal comando provinciale di Vicenza. Le operazioni di spegnimento, particolarmente difficoltose a causa della presenza di alcune bombole di gas gpl, sono andate a buon fine, limitando i danni. E, soprattutto, l’estensione delle fiamme che avrebbero potuto altrimenti coinvolgere l’abitazione, che presenta comunque i segni del fumo.

Alle 10 di stamattina era ancora in corso la bonifica dell’area interessata dal rogo, su cui al momento non si conoscono le cause esatte. Si tratterebbe di un evento accidentale, ma la squadra di tecnici del 115 sta raccogliendo elementi per redigere un rapporto completo sull’intervento, una volta definitivamente concluso.