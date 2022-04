Calcio, serie A: Bologna – Sampdoria 2 a 0. Arnautovic: “Ho giocato per Mihajlovic”

Marko Arnautovic è il giocatore che ha colpito più legni in questa Serie A, ben 6 e il Bologna è riuscito a ritrovare la vittoria che mancava dalla gara giocata contro lo Spezia nel febbraio scorso.

I complimenti del ds del Bologna, Riccardo Bigon: “Era un po’ che stavamo crescendo anche se i risultati non arrivavano. Oggi sono arrivate entrambe le cose, era importante per noi, la piazza, la città e il mister – ha detto a Dazn -. Devo fare un plauso a questi ragazzi che hanno subito questo colpo del mister, ma rispondendo con maturità. Un plauso per lo staff, ma in generale a tutti che stanno cercando di colmare il vuoto lasciato dal mister. Potete solo immaginare cosa vuol dire stare senza mister, è una situazione complicata”.