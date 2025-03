Incidente mortale alla Calcare, la vittima è un noto viticoltore dei Colli berici

Si chiamava Antonio Maruzzo il pensionato vicentino di 78 anni rimasto vittima di uno schianto tra due veicoli avvenuto lunedì nel tardo pomeriggio in via Calcare. Erano le 17.40 circa, prima della discesa dell’oscurità sulla zona. L’uomo, un imprenditore agricolo attivo in particolare nel settore vitivinicolo, sarebbe morto sul colpo. Viveva a Lumignano con la famiglia, e ieri si trovava alla guida di una Fiat Panda, con a fianco un conoscente come passeggero, di un anno più giovane.

Maruzzo, conosciuto con il nomignolo di “Toni”, insieme alla moglie Amelia Lauretta aveva fondato la Vini Maruzzo tra le campagne di Lumignano di Longare, con sede dell’azienda in via Campanonta. Con terreni anche nella vicina frazione di Mossano, dove la famiglia è parimenti conosciuta. I due anziani occupanti della Panda pare rientrassero proprio da un pomeriggio trascorso tra campi e azienda agricola.

Il sopravvissuto al violento schianto è stato trasportato d’urgenza – in codice rosso – con l’eliambulanza del Suem 118 per via delle ferite gravi riportate. Come testimoniano i rottami delle due auto, fotografati dai pompieri, l’utilitaria occupata dai due anziani è stata danneggiata nell’anteriore. Una Fiat Panda di colore e scuro e un’Audi A4 condotta da un automobilista vicentino della zona, pure lui finito in ospedale ma con lesioni più superficiali in questo caso. Una quarta persona, sul sedile anteriore a fianco del guidatore, se l’è cavata con qualche graffio senza necessità di medicazioni.

Sul posto si erano concentrati ieri i soccorsi degli operatori sanitari d’emergenza e dei vigili del fuoco di Vicenza, che hanno estratto le due persone anziane dall’abitacolo dell’utilitaria. La stessa, come mostrano le immagini del 115, è stata devastata nell’anteriore, schiacciato dopo la collisione. I Carabinieri della stazione di Longare si sono presentati sullo scenario vigilando sul traffico stradale e per raccogliere tutti gli elementi utili per determinare cosa abbia provocato l’incidente con esiti mortali, l’ennesimo sulle strade del Vicentino in questo inizio di anno 2025. Una disattenzione o un possibile malore alla guida costituiscono due ipotesi primarie sui vertono le indagini.