Ciclista di 16 anni viene sbalzato dalla mountain bike sui Colli Berici si ferisce alla testa

Intervento in regime di massima emergenza ieri sui Colli Berici e in soccorso di un ragazzo di 16 anni, appassionato di mountain bike, finito rovinosamente a terra mentre percorreva un tratto in discesa nella pratica del downhill. Una volta giunti sul posto i soccorsi, per fortuna, la situazione si è rivelata meno grave di quanto si prospettava al primo allarme, dopo aver informato la famiglia del giovane, che vive a Noventa Vicentina.

Il giovane ciclista off road è stato soccorso poco dopo mezzogiorno di domenica dalla squadra di soccorso alpino di Padova, competente per l’area berica in casi come questo, visto l’incidente occorso su un terreno boschivo e impervio. La ruota anteriore della sua bici da sterrato si sarebbe “piantata” tra i sassi e gli avvallamenti, sbalzandolo a terra.

Grazie a un mezzo fuoristrada i soccorritori si sono avvicinati il più possibile alla zona dove si trovava il ragazzo infortunato, che aveva subito un forte trauma al capo. Per un tratto successivo di alcune centinaia di metri gli stessi hanno poi proseguito a piedi, prestandogli il primo soccorso. Oltre al possibile trauma cranico, attutito dal caschetto di protezione, era evidente la frattura di una clavicola.

Il ragazzo è stato quindi raccolto adagio dalla squadra intervenuta, e trasportato in barella “a spalla” per circa 400 metri fino al punto d’incontro con un’ambulanza in attesa lungo la strada asfaltata. Per il 16enne è stato deciso il ricovero direttamente al San Bortolo di Vicenza, dove sono stati ordinati accertamenti diagnostici per escludere eventuali lesioni interne dopo il ruzzolone accidentale.

Al termine dei quali non sarebbero emersi altri rischi per l’incolumità del giovane, che dovrà in ogni caso affrontare un periodo di convalescenza e poi di riabilitazione prima di risalire in sella ad una mountain bike. La prognosi di guarigione non è stata resa nota.