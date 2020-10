Incidente sulla provinciale tra autocarro e vettura. Una donna ferita nell’urto

Il bilancio dello scontro di stamattina tra un autocarro Iveco Daily e una Fiat Punto è di un ferito trasportato all’ospedale San Bortolo e i due occupanti del veicolo da cantiere usciti invece illesi dalla collisione tra mezzi in transito in direzione opposta. Avvenuta intorno alle 11.20 della tarda mattinata in territorio di Noventa Vicentina, lungo la strada provinciale 118.

Sul posto oltre all’ambulanza inviata dopo l’allarme al numero 118 anche un mezzo dei vigili del fuoco, giunto da Lonigo per prestare supporto ai soccorritori sanitari.

I pompieri infatti una volta arrivati in via Caselle sul luogo dello scontro si sono adoperati per estrarre una donna rimasta intrappolata nella Punto danneggiata dopo l’impatto su furgone prima e guardrail dopo il primo urto. Riportando ferite e contusioni fisiche in corso di valutazione al pronto soccorso. L’incidente ha provocato fisiologici rallentamenti del flusso di auto che attraversano il Bassovicentino in direzione del centro cittadino di Noventa Vicentina.

Traffico deviato da una pattuglia di polizia locale chiamata nell’area anche per i rilievi del sinistro, le cui responsabilità saranno da attribuire in seguito al responso degli stessi operatori del consorzio locale.