Controlli Altovicentino: in campo nel week end 116 pattuglie tra carabinieri e polizia

La richiesta di rafforzare i controlli sul territorio porta al pattugliamento congiunto in Altovicentino, con i carabinieri delle due compagnie di Thiene e Schio e gli agenti di polizia locale a supporto a distribuire le forze sul territorio a nord della provincia. Ben 116 gli equipaggi impiegati nel corso del week end da venerdì sera a domenica compresa, per un totale di 244 uomini e donne in divisa al lavoro e 443 persone controllate. Oltre a una cinquantina di esercizi pubblici, sotto verifica in particolare per l’orario di chiusura imposto per decreto nei giorni scorso.

Personale militare dell’Arma dei Carabinieri e del consorzio di polizia locale hanno battuto il territorio di competenza 24 ore su 24 negli ultimi tre giorni, secondo la nota diramata dal punto di comunicazione del comando di Schio.

Sicuramente i tanti altovicentini in transito sulle strade della zona si sono accorti nel fine settimana dei numerosi posti di blocco sulle strade e anche ai caselli autostradali dell’A31 Valdastico. Le cifre diffuse parlano di ben 319 veicoli fermati per effettuare i controlli richiesti, con nell’11% dei casi il riscontro di una violazione del codice della strada, pari a 35 contravvenzioni comminate. Due le vetture sequestrate e una patente di guida ritirata.

Riguardo ai 48 controlli mirati nei pubblici esercizi, oggetto delle verifiche del rispetto delle norme vigenti sono stati in particolare bar e sale giochi. Solo 1 su 8 è risultato non in regola. In quest’ultimo caso 6 le violazioni accertate per il funzionamento di apparecchi elettronici con vincite in denaro attivi al di fuori degli orari concessi. Ad essere annotato nel bilancio del week end anche 8 sanzioni contestate per mancato utilizzo di disposizioni di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e una denuncia per ubriachezza molesta.

Altri episodi legati alla cronaca il ritrovamento a Sandrigo di un’auto rubata sabato sera a Villaverla, a distanza di circa due ore dalla scoperta del furto, fatto su cui sono in corso accertamenti e la segnalazione di una giovane donna trovata in possesso di poco più di un grammo di marijuana, quantitativo compatibile con il consumo personale. Nessuna denuncia in questo caso: il suo nominativo, però, è stato inviato in prefettura per essere inserito nella lista degli individui che fanno uso di sostanze stupefacenti.