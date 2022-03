Denunciati due commercianti per irregolarità, sospese le licenze e sanzioni per 92 mila euro

Ispettorato del lavoro all’opera in due attività commerciali di Longare e Montegalda nella mattinata di martedì 1 marzo. Durante l’ispezione sono state riscontrate varie irregolarità che hanno portato alla sospensione della licenza oltre a sanzioni economiche pesanti per i due titolari. Durante il sopralluogo sono intervenuti oltre al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza anche i militari della stazione carabinieri di Longare.

I due punti vendita messi nel mirino degli agenti sono “Nuovo Mondo di.” con sede in via Roma 65 a Longare e “Fantasy Shopping srl” di via Zocco 116 a Montegalda. I due gestori, entrambi cinesi di 34 e 45 anni, si occupano di vendita al dettaglio di bigiotteria, accessori, abbigliamento e altri articoli di varia natura. Ai due commercianti sono state contestate irregolarità in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori.

Sono stati adottati provvedimenti per la sospensione delle licenze con l’immediata chiusura dei negozi e, contemporaneamente, è stata sospesa l’attività lavorativa di quattro dipendenti di nazionalità cinese per mancata formazione. Le sanzioni amministrative comminate, per la revoca del provvedimento in parola, sono di 12.700 euro. Nel contesto sono state emesse 15 sanzioni in materia di sicurezza per un ammontare complessivo di di oltre 92.000 euro.