La croce crolla dal campanile e si schianta sull’auto del parroco a causa del maltempo

Il nuovo strappo di maltempo abbattutosi nel corso della notte tra sabato e domenica sul Vicentino non ha fatto crollare la fede in una domenica di sole, poi arrivata magari grazie alle preghiere di tanti vicentini in partenza, ma al contrario ha fatto crollare a terra la croce del campanile di Longare, sfracellatasi sull’auto del parroco parcheggiata a fianco dell’edificio sacro.

La croce costruita in ferro battuto ha centrato in pieno la vettura di marca Fiat in uso a don Paolo Facchin, sacerdote della parrocchia di S. Maria Maddalena. L’ornamento sacro, il cui peso probabilmente supera il quintale, è piombato proprio nello spazio del parabrezza anteriore, incurvando la carrozzeria sul tettuccio e frantumando il lunotto di vetro.

Vista la tarda ora in cui si è verificata la rottura del sostegno e la caduta, nessuno si è fatto male. Fosse accaduto di giorno, però, avrebbe potuto verificarsi una tragedia, come mostra una foto scattata stamattina in cui si vede chiaramente un “braccio” della croce conficcato proprio sul posto del guidatore. Non è dato a sapersi, per il momento, se sia stato il vento o un fulminE a causare il distacco del manufatto.

LA NOTIZA E’ IN AGGIORNAMENTO