Canna fumaria va a fuoco e mette in pericolo una palazzina. Intervento dei pompieri

Pompieri all’opera all’ora di pranzo dopo una chiamata con richiesta di supporto giunta da Montegalda. Alle 12.30 di martedì, infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Zocco per l’incendio di una canna fumaria a servizio di diversi appartamenti.

Ad occuparsi dell’emergenza improvvisa, risolta nell’arco di un’ora e mezza grazie all0intevento tempestivo sul posto, sono stati gli operatori del 115 arrivati dal comando provinciale di Vicenza con un’autopompa, l’autoscala e 7 operatori.

Dopo aver rapidamente visionato lo scenario e concordato il piano di azione, i pompieri sono saliti sul tetto e sulla scala per spegnere prima e poi raffreddare la temperatura intorno alla canna fumaria. In un secondo momento, per precauzione, si è proceduto ad esplorare i diversi appartamenti per ricercare altre eventuali anomalie. I danni sono in via di quantificazione, mentre i vigili del fuoco hanno dovuto inibire l’utilizzo dello scarico dei fumi fino al ripristino del condotto da parte di ditte certificate.