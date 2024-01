Frontale in Riviera Berica a Ponte di Mossano: ferite conducente e passeggera

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Scontro pericoloso nella prima serata di ieri sulla strada provinciale che taglia la Riviera del Brenta, in località Ponte di Mossano. Il bilancio è di due donne ferite, entrambe vicentine: si tratta di conducente e passeggera di una vettura Mercedes Classe A, dopo lo scontro con un’Audi di colore nero. Illeso invece l’uomo che si trovava al volante di quest’ultima, che ha riportato solo qualche graffio curato sul posto.

Le due donne soccorse, invece, sono state affidate alle cure del personale di emergenza sanitaria e sono state poi indirizzate verso il pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Non si conoscono al momento le loro condizioni effettive né età e provenienza, ma non correrebbero pericolo di vita.

Sul posto dell’incidente, avvenuto di fronte a una rivendita di vini all’altezza dell’incrocio tra via Ore e la strada provinciale, si sono concentrati i soccorsi del Suem 118 e dei vigili del fuoco del capoluogo berico, oltre che la supervisione e i rilievi dei Carabinieri della stazione locale, accorsi dopo la segnalazione dell’incidente sulla via ad alta percorrenza. A loro è spettata la gestione del traffico in sicurezza, fino a quando i due veicoli incidentati non sono stati rimossi, nel corso della serata.

La notizia potrebbe essere oggetto di successivi aggiornamenti