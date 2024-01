Silos di materiale edile si rovescia su un’auto (vuota) dopo l’incidente. Ferito il camionista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Bilancio di un ferito e di danni ingenti a un autoveicolo e al perimetro di un’abitazione di Grancona questa mattina, con vigili del fuoco a lungo impegnati sul posto in un quartiere residenziale di via Zuccante, oltre all’ambulanza con la squadra di soccorso sanitario del Suem. Allarme scattato al 118 e al 115 alle 8.30 di giovedì mattina.

La persona trasportata in ospedale, dopo che i pompieri hanno collaborato nell’estrarla dalla cabina di guida, corrisponde all’autista dell’autocarro per l’edilizia. Lo stesso era finito rovesciato sul lato sinistro, impedendo al conducente incastrato di divincolarsi, anche a causa delle ferite riportate: non sarebbe comunque a rischio la sua incolumità.

Il mezzo da cantiere, dopo la perdita di controllo del veicolo di lavoro per cause al momento ignote, ha perso il silos contenente malta caduto sulla parte anteriore della vettura di un residente della via, parcheggiata a bordo strada. Fortunatamente senza nessuno all’interno dell’abitacolo al momento dell’evento accidentale.

Sul posto a Grancona è giunta anche una pattuglia di polizia locale per collaborare nella gestione del problema e per i rilievi, con un carro attrezzi a raggiungere poi in via Zuccante per la fase non agevole di rimessa in strada del mezzo pesante.