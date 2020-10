Fiamme del deposito di un’azienda agricola: distrutti due trattori e un’automobile

Un edificio rustico adibito a rimessa per mezzi agricoli e deposito è andato completamente distrutto tra stanotte e l’alba a Nanto, a causa di un violento incendio divampato al piano terra dello stabile.

Danni importanti per svariate decine di migliaia di euro, visto che due trattori per il lavoro dei campi e un’automobili sono stati inceneriti dal rogo, spento intorno alle 6 di stamattina dai vigili del fuoco, giunto ancora con l’oscurità e rientrati con la luce del giorno.

La chiamata con richiesta di intervento urgente è partita da via Colombara nelle campagne del Bassovicentino. I pompieri si sono prodigati per spegnere il prima possibile l’incendio, già di ampie proporzioni e diffuso per i 120 metri quadrati interni. Sul posto sette operatori arrivati dalla caserma centrale di Vicenza con un’autopompa e un’autobotte, abili a circoscrivere e poi domare le fiamme in breve tempo.

Oltre ai tre mezzi andati distrutti e inservibili, bruciati anche vari materiali presenti nel deposito. La struttura è stata dichiarata inutilizzabile al termine dell’intervento di bonifica dell’area, con rientro delle squadre di vigili del fuoco impegnate intorno alle 9 di stamattina. Poche indicazioni riguardo all’origine del rogo, al momento del tutto misteriosa, con ogni ipotesi aperta. Possibile un guasto o corto circuito in uno dei veicoli posteggiati all’interno del deposito, nonostante l’inattività.

Non risultano persone ferite nell’episodio: nessuna anima viva sarebbe stato presente prima dell’alba di stamane nell’edificio, ma anche qui serviranno indagini approfondite per dare risposte certe.