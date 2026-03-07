Colli Berici verso l’Unesco: presentata la candidatura a Riserva della Biosfera

Dopo il Delta del Po, il Po Grande, il Monte Grappa e i Colli Euganei, anche i Colli Berici si candidano a diventare Riserva della Biosfera Mab Unesco. Il progetto è stato presentato ufficialmente in occasione di un incontro pubblico aperto alla cittadinanza al Teatro Olimpico di Vicenza.

“Come Regione ci teniamo a sostenere un progetto che nasce dal territorio e unisce amministrazioni, cittadini e imprese con un unico obiettivo: valorizzare uno dei siti più identitari del Vicentino e trasformare la bellezza del paesaggio berico in un modello di sviluppo sostenibile riconosciuto a livello internazionale”, ha dichiarato l’assessore regionale agli Enti Locali Marco Zecchinato.

Il cuore pulsante della candidatura è l’IPA Area Berica, ente promotore che coordina una squadra di 26 comuni: Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano Veneto, Barbarano Mossano, Brendola, Campiglia dei Berici, Castegnero Nanto, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sarego, Sossano, Val Liona, Villaga e Zovencedo.

“A dare ulteriore peso al dossier è il coinvolgimento della città di Vicenza, già sito Unesco per le sue architetture palladiane, un “ponte” culturale tra il patrimonio monumentale e naturale – ha aggiunto l’Assessore –. Il Veneto vanta già un primato eccezionale con nove siti iscritti nella Lista del patrimonio mondiale: un viaggio iniziato nel 1987 con Venezia e proseguito attraverso le Dolomiti, le Colline del Prosecco e i grandi cicli pittorici di Padova”.

“La candidatura dei Colli Berici rappresenta un ulteriore tassello di una strategia che sosteniamo convintamente – conclude l’assessore –. Valorizzare questi territori significa promuovere un modello di sviluppo che coniuga tutela dell’ambiente, cultura e opportunità di crescita per le comunità locali. Con quattro delle 21 Riserve della Biosfera presenti in Italia, il Veneto si candida ad essere il cuore della sostenibilità d’Europa”.

