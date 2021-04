Auto in marcia prende fuoco. Salvo l’automobilista, che chiama i pompieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Domenica con auto in fiamme lungo la strada a Pojana Maggiore, dove ieri poco prima delle 13 sono intervenuti i pompieri di Vicenza per spegnere le fiamme che hanno avvolto e devastato un’auto di un vicentino residente nella zona. La richiesta di aiuto

Il conducente riuscito a mettersi in salvo dopo aver notato, mentre era in marcia nell’area degli i pianti sportivi nella cittadina del Bassovicentino, che qualcosa non andava come di norma cominciando a percepire dell’odore acre.

Appena il tempo di parcheggiarla in un piazzale isolato e – tempo davvero di una manciata di secondi come la vittima ha raccontato ai vigili del fuoco – il veicolo è diventato una torcia ardente. In una quindicina di minuti due mezzi di soccorso del 115 sono giunti sul posto indicato nella telefonata d’emergenza, in pratica il piazzale del campo di calcio in via Trento, agendo con gli idranti a debita distanza visto il pericolo di esplosioni.

Nessuno si è fatto male in una domenica suo malgrado da ricordare per il proprietario e protagonista della disavventura, grazie all’area isolata in cui il veicolo si è infiammato e alla prontezza di riflessi dello stesso automobilista. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta, che ha completato le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento dell’auto dopo circa un’ora.