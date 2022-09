Lunga scia di gasolio in strada della Commenda, identificato e sanzionato grazie al targa system

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una lunga (e pericolosa) scia di gasolio in strada della Commenda, se ne sono accorti gli agenti della polizia locale di Vicenza intervenuti nello stesso luogo, a distanza di qualche giorno, per rilevare un incidente tra due auto. Verificato l’alto rischio di incappare in incidenti a causa del carburante disperso nella carreggiata, gli agenti hanno avvisato l’azienda Agsm Aim Ambiente che si è attivata per chiudere l’intero tratto al fine di ripulire e mettere in sicurezza la strada. Il tragitto coinvolto va dall’incrocio con strada dei Templari fino a viale X Giugno.

I vigili urbani si sono messi alla ricerca dell’autore del grave gesto con l’auto dei colleghi di Longare e, grazie all’utilizzo del sistema di videorilevazione delle targhe, sono risaliti alla persona colpevole. Si tratta di un imprenditore agricolo di 73 anni che abita in zona, dalle immagini recuperate dagli agenti, si nota che un vecchio trattore ha percorso strada della Commenda con un rimorchio che perdeva ingenti quantità di gasolio. La versione è stata confermata anche da un passante che ha ricostruito esattamente quanto accaduto.

Seguendo la scia del gasolio, gli agenti sono giunti fino all’ingresso di una proprietà privata. Nel frattempo il controllo delle immagini del cosiddetto targa system ha confermato la versione del testimone. Di qui l’individuazione del responsabile, titolare di un’azienda agricola della zona, che ora dovrà risarcire Agsm Aim Ambiente per le spese sostenute, oltre a pagare una sanzione di 129 euro per aver imbrattato la strada e per non aver sistemato opportunamente il carico.