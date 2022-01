Scritte no vax al centro vaccinale. Veronese: “Tolleranza zero nei confronti di questi incivili”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La scorsa notte le pareti del centro vaccinale di Noventa Vicentina sono state imbrattare da scritte no vax. Frasi “deliranti” – come le ha definite l’amministrazione comunale – che hanno deturpato la sede di via Frassenara dove da mesi gli operatori sanitari dell’Ulss 8 sono impegnati nella campagna di vaccinazione anti covid. Ad accorgersi delle scritte all’alba di questa mattina i Carabinieri che presidiano il territorio durante la notte.

“Ritengo che imbrattare gli edifici pubblici non sia un modo per manifestare la propria libertà di pensiero, ma per dimostrare la propria idiozia. Mi auguro che episodi del genere non si ripetano più e a tal fine non solo vigileremo, ma invitiamo la cittadinanza a segnalare alle forze dell’ordine episodi sospetti. Nei confronti di questi incivili serve tolleranza-zero” ha detto il sindaco di Noventa Mattia Veronese. Sulla questione è intervenuto anche il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale Giacomo Possamai: “Imbrattare e vandalizzare un hub vaccinale è un modo semplicemente inaccettabile per portare avanti le proprie idee ed è uno schiaffo a chi da mesi sta lavorando senza sosta per aiutarci a tornare alla normalità e a cui va tutta la nostra solidarietà – tuona – È l’ennesimo episodio che accade in Veneto dove una minoranza di No Vax ha da tempo alzato l’asticella convinta di restare impunita: sembra incredibile dover pensare a una ‘militarizzazione’ di questi centri, costringendo le forze dell’ordine a un presidio pressoché costante, per evitare danni anche peggiori rispetto a scritte deliranti e insulti, come purtroppo è già accaduto”.

Il punto vaccinale di Noventa non è l’unico che è stato imbrattato con scritte no vax nel Vicentino. Qualche mese fa anche l’ingresso dei locali della Fabbrica Alta di Schio destinati alle vaccinazioni anti covid era stato preso di mira. Per quanto riguarda la struttura noventana l’amministrazione comunale fa sapere che in accordo con l’Ulss 8 provvederà a breve a ripulire le scritte.