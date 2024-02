Moto contro auto, un giovane di 20 anni soccorso e ricoverato in rianimazione

Grava incidente nel tardo pomeriggio di giovedì a Sossano, nel Bassovicentino, dove un motociclista ventenne è stato soccorso in ambulanza in regime di codice rosso e trasferito d’urgenza all’ospedale San Bortolo a Vicenza.

Si tratta di un ragazzo padovano, probabilmente di rientro dal posto di lavoro, andato in collisione a bordo della sua moto Honda 450 contro un’automobile condotta da un 46enne alla guida di una Peugeot 2008. Entrambi gli utenti della strada stavano percorrendo via Circonvallazione a Sossano.

Il 20enne, residente a Vo’ Euganeo, dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem, è stato trasferito nel polo medico berico nel reparto di rianimazione e in prognosi riservata. Ha riportato traumi multipli al corpo e agli arti ma il casco di protezione lo ha preservato ed è rimasto cosciente nelle fasi di soccorso. Le sue iniziali sono L. R. ed era solo in sella alla motocicletta Honda da cui è stato sbalzato, pare per una precedenza non concessa dall’automobilista che stava svoltando verso via Municipio.

L’uomo alla guida, un cittadino sossanese, invece, è rimasto illeso. Sul posto una pattuglia di polizia locale per i rilievi e per mettere in sicurezza l’area dell’incidente e la circolazione di veicoli nel tratto di strada.

La notizia è in aggiornamento