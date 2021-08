Moto esce di strade e sbatte su un cancello: perde la vita un centauro 35enne

La motocicletta che sbanda dopo una semicurva e il violentissimo urto contro il cancello di una villetta di via Seccalegno, nel territorio comunale di Sossano sulla Sp8 in direzione della periferia del paese del Bassovicentino. Poi la gente in strada attirata dal rumore dello schianto e poco dopo le sirene dei soccorsi del 118.

Si è tentato il tutto per tutto ieri sera per salvare la vita di Paolo Spoladore, un vicentino di 35 anni che abitava nella vicina comunità di Val Liona, precisamente nella frazione di Spiazzo a Grancona, rimasto vittima di un incidente motociclistico.

Il centauro di 35 anni non sarebbe morto sul colpo, sul luogo della tragedia, ma a distanza di alcuni minuti dalla corsa per il ricovero all’ospedale di Vicenza in condizioni apparse da subito disperate. Il trauma alla testa e le lesioni interne riportate nell’impatto sui sostegni in cemento della recinzione di un’abitazione di campagna si sono quindi e purtroppo rivelati fatali. Un destino beffardo e crudele per il giovane motociclista, vista l’area a vocazione commerciale con spazi ampi e i terreni agricoli intorno che costeggiano la provinciale.

Secondo i primi rilievi operati dagli agenti di polizia locale, incaricata del servizio d’ordine e di acquisire gli elementi necessari per spiegare la dinamica del fatto, sembra da escludere il coinvolgimento di altri veicoli. Paolo Spoladore avrebbe quindi perso il controllo della sua moto Yamaha mentre percorreva via Seccalegno, nel comune del Bassovicentino. Si trovava proprio di fronte al supermercato Prix, diretto verso Orgiano, poco dopo l’imbrunire di martedì sera, intorno alle 21.

La notizia della disgrazia sta suscitando profondo dolore tra gli amici dell’uomo, “Spola” il suo nomignolo per la cerchia degli amici e che lavorava per una ditta della zona, persona molto attiva e conosciuta.