Ricerche-lampo di un bimbo scomparso vicino a un canale. Ritrovato dai pompieri

La paura che fosse scivolato in acqua, in un canale di campagna nel territorio di Sossano, la corsa per cercarlo dalle sponde e l’allarme con richiesta di aiuto lanciato a vigili del fuoco e forze dell’ordine. Poi l’angoscia spazzata via, poco più di un’ora dopo, al ritrovamento del bambino di 7 anni per il quale si era temuto il peggio sabato sera. Senz’altro un lieto fine, con il valore aggiunto che nessuno si è fatto male, semmai rimangono da smaltire solo le scorie di un grande spavento per una famiglia di origini indiane.

Un fatto di cronaca “stoppato” praticamente sul nascere, e per fortuna viene da dire, quello accaduto sabato sera nel Bassovicentino, dove un padre disperato si è rivolto al 115 dopo aver perso di vita il figlioletto.

L’adulto si trovava nell’orto di casa poco fuori dal centro di Sossano, approfittando del fresco della prima serata per sistemare terra e ortaggi, con a fianco il piccolo che giocava. Ad un tratto, si è accorto che il bimbo era sparito, iniziando a chiamarlo e gran voce senza ottenere risposta. La vicinanza di un canale d’acqua, in via Liona, ha fatto nascere in lui la più angosciante delle ipotesi. Al confine tra Sossano e Campiglia si sono radunati i pompieri di più squadre, incaricati di attivare al più presto le ricerche del bambino scomparso, ben consapevoli che anche un solo minuto poteva fare la differenza.

I soccorritori si sono coordinati e, nel giro di mezz’ora, avrebbero individuato il piccolo in un terreno agricolo che costeggia il corso del canale, probabilmente smarritosi senza rendersi conto di essersi allontanato troppo dall’appezzamento di orto dei genitori. L’oscurità nel frattempo scesa, intorno alle 21, rischiava di complicare ancor più l’esplorazione della zona isolata di campagna. Dopo essersi assicurati che stese bene, gli operatori della caserma del 115 di Lonigo hanno affidato il piccolo ai genitori, grati per l’aiuto prezioso ricevuto in cambio di un semplice ma sincero ringraziamento.

