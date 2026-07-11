Paura a Roana, fiamme in un capannone

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Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco del distaccamento di Asiago sono intervenuti in Via Righi a Roana per la segnalazione di un incendio divampato all’esterno di un capannone adibito ad autorimessa.

Le squadre arrivate sul posto hanno trovato le fiamme che avevano già raggiunto parte della copertura dell’edificio, con il rischio che il rogo potesse propagarsi all’intera struttura.

Dopo aver messo in sicurezza l’area, gli operatori hanno avviato le operazioni di spegnimento sia dall’esterno sia intervenendo direttamente sul tetto.

Una volta domato l’incendio, i Vigili del fuoco hanno lavorato in quota per rimuovere parte del materiale di copertura interessato dal calore e dalle fiamme. Grazie al rapido intervento delle squadre è stato possibile contenere il rogo, limitando i danni alla sola parte di copertura interessata e impedendo che le fiamme si estendessero al resto dell’autorimessa.

Non si registrano persone ferite. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.

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