Scritte no vax nella villa di Crisanti: imbrattate di vernice piscina e muro posteriore

Scritte no vax sono apparse ieri mattina a Val Liona all’interno della villa del microbiologo e senatore del Partito Democratico Andrea Crisanti.

Crisanti era in casa e stava dormendo quando ignoti nel corso della notte – probabilmente intorno alle due della notte fra mercoledì 14 e giovedì 15 – hanno infatti imbrattato con le ormai note scritte rosse – apparse nelle scorse settimane anche nella sede di istituzioni ed organizzazioni vicentine – dal contenuto offensivo il bordo della piscina ma anche il muro posteriore dell’abitazione, probabilmente attraverso il lancio di uova riempite di vernice rossa.

Dallo scorso anno villa Priuli Crisanti, nella frazione di Villa del ferro, è diventata infatti la residenza del politico e scienziato diventato un volto noto agli italiani durante la pandemia. Sul fatto stanno indagando, dopo un sopralluogo, i carabinieri della sezione investigativa del comando provinciale di Vicenza: stanno visionando anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti nella villa. “E’ gente frustrata” ha commentato con i media locali il senatore dem, che ha deciso di potenziare il servizio di videosorveglianza.

