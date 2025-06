Perde il controllo del trattore, che si ribalta nel canale: grave un agricoltore

Grave infortunio sul lavoro questa mattina, 3 giugno, in via via Campolongo a Val Liona.Un agricoltore ha perso il controllo del trattore con rimorchio che stava conducendo e che è finito, rovesciato dentro il canale sul lato opposto della strada.

L’uomo, che stava viaggiando in direzione di Sossano, è uscito da solo dal mezzo, ma si è comunque reso necessario sul posto l’intervento dell’elisoccorso del Suem 118, che ha portato l’uomo in ospedale in codice rosso: ora è ricoverato nel reparto di rianimazione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

