Artigiano edile travolto da autocarro carico di tegole: Castegnero in lutto per Adriatik

La comunità di Castegnero piange un proprio concittadino, solo dopo che tra sabato e domenica in parecchi in paese e in particolare in localitò Ponte sono venuti a conoscenza dell’identità dell’artigiano edile morto sabato mattina a Pozzolo di Villaga, in un tragico incidente sul lavoro. Adriatik Receku, 50enne di origini albanesi ma da oltre 25 anni residente in Veneto, sarebbe morto sul colpo dopo essere stato travolto dal suo autocarro e da parte del carico. Il mezzo di lavoro lo avrebbe investito, schiacciandone il corpo, durante la fase di scarico del materiale.

L’uomo stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione in proprio di una villetta della zona collinare di Villaga, in via San Donato. Da una prima ricostruzione sommaria dei fatti pare che il veicolo di sua proprietà fosse stato parcheggiato apparentemente in sicurezza nei pressi dell’edificio, a lato di una strada caratterizzata da una pendenza.

Il tutto è avvenuto di primo mattino do sabato 12 novembre, intorno alle 8, con la vittima giunta in compagnia del fratello, il quale avrebbe assistito inerme alla disgrazia. Il sistema frenante attivato con la leva “a mano” per la sosta potrebbe aver ceduto, almeno questa appare l’ipotesi più verosimile, proprio mentre il 50enne era intento a scaricare, da solo, delle tegole da utilizzare per sistemare il tetto. Un guasto fatale per Adriatik, che non ha fatto in tempo a rendersi conto del pericolo imminente, venendo travolto dal furgone e da parte del carico.

Lo stesso fratello ha tentato di liberare il corpo del congiunto dal peso che ne schiacciava il busto e ha immediatamente lanciato la richiesta di soccorso al 118. Il personale sanitario d’emergenza giunto a bordo di un’ambulanza non ha potuto far molto una volta arrivato in codice rosso tra le colline villaghesi, rassegnandosi a decretare la morte dell’artigiano edile dopo aver tentato, purtroppo invano, le delicate manovre di rianimazione che impone il protocollo di emergenza.

Sul posto, in pochi minuti, anche i carabinieri del comando provinciale di Vicenza e insieme i tecnici sanitari dello Spisal trattandosi di un incidente mortale occorso durante l’attività professionale del 50enne. Adriatik Receku lascia la moglie e due figli di 18 e 11 anni che vivono a Ponte di Castegnero, oltre ad altri parenti residenti nel Bassovicentino. Probabile che dalla Procura di Vicenza proceda con un’inchiesta per verificare le cause che hanno portato alla tragedia, con il corollario di un lutto improvviso che ha stravolto una famiglia per la perdita di un papà che da già da qualche anno si era messo in proprio per garantire a se stesso e ai propri congiunti quanto serviva loro per vivere: si dovranno attendere quindi con ogni probabilità dei giorni prima di poter fissare la data delle esequie.