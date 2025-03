Perde il controllo dell’auto che finisce nel terreno agricolo. Soccorsa una donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vigili del fuoco e pattuglie di Carabinieri nel pomeriggio di sabato a località Quargnente di Villaga. Presenze giustificate dall’emergenza legata a un incidente stradale che ha visto coinvolta un’unica vettura, la cui conducente è rimasta ferita e di conseguenza trasportata in ospedale al San Bortolo di Vicenza.

Si tratterebbe di una donna vicentina, residente in zona, che non ha saputo per il momento spiegare cosa sia accaduto intorno alle 15, quando è scattata la segnalazione che indicava la presenza di un veicolo nel terreno agricolo a ridosso del tratto di strada provinciale 8 nel comune villaghese. L’automobile ha concluso la corsa in un fossato in mezzo all’erba alta.

Necessario l’intervento di una squadra del 115 giunta dal distaccamento di Lonigo del Basso Vicentino per estrarre l’automobilista dolorante rimasta nell’abitacolo, con le dovute cautele richieste. Dopo dei primi attimi di apprensione, si è potuto constatare che la donna ferita ha subito sì delle lesioni che necessitavano il ricovero, ma in codice giallo di media gravità. Salvo complicazioni, insomma, non incorrerebbe in pericolo di vita.

Toccherà ai Carabinieri intervenuti per regolare la circolazione stradale ed effettuare i rilievi necessari indicare la causa precisa che ha provocato l’uscita di strada dell’unico mezzo. Per il momento non si hanno indicazioni in merito, le ipotesi variano dalla disattenzione di guida a uno stato di malessere improvviso della guidatrice, meno probabile l’attraversamento di un animale o un guasto al veicolo. Da escludere il coinvolgimento di terzi.