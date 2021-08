Afghanistan: i talebani conquistano Ghazni. Biden: “non sono pentito della decisione presa”

Si tratta del decimo capoluogo di provincia caduto nelle loro mani in una settimana. “Hanno preso il controllo di aree chiave della città”, ha detto Nasir Ahmad Faqiri, capo del consiglio provinciale di Ghazni, specificando che in alcuni parti della città sono ancora in corso combattimenti. Se si va avanti così la caduta di Kabul è prevista entro 90 giorni se non nel giro di un mese. Una situazione impensabile quando la Casa Bianca annunciò il ritiro completo delle forze militari Usa dal Paese entro il 31 agosto, ponendo così fine a una guerra durata vent’anni.

Di fronte alle crescenti critiche per aver di fatto abbandonato l’Afghanistan al suo destino, il presidente americano Biden non arretra. “Non sono affatto pentito della decisione presa”, ha ribadito rispondendo alle domande dei reporter alla Casa Bianca: “E’ ora che i leader afghani si mettano assieme e comincino a combattere per conto loro, per il loro Paese”. Biden ha quindi ricordato ancora una volta come Washington nelle ultime due decadi abbia speso ben 1.000 miliardi di dollari per addestrare e armare le forze di sicurezza di Kabul, senza contare il costo pagato in vite umane.

All’interno dell’amministrazione statunitense, però, serpeggiano i malumori, soprattutto ai vertici del Pentagono e delle forze armate, per quella che è stata vista come un’imprudenza da parte della Casa Bianca che potrebbe portare a conseguenze difficilmente prevedibili, trasformandosi di fatto in un boomerang senza precedenti.

Secondo quanto trapela il Dipartimento di Stato si prepara al peggio e starebbe già aggiornando i suoi piani di evacuazione dell’ambasciata di Kabul dove presto potrebbe rimanere solamente il personale essenziale tra diplomatici e staff. Oltre agli uomini addetti alla difesa della sede diplomatica, gli unici militari americani destinati a restare sul suolo afghano dopo il completo ritiro di fine mese.