18enni spacciano droghe leggere in vallata: sequestrati oltre 200 grammi a due giovani

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due adolescenti di Castelgomberto, uno appena maggiorenne e l’altro ancora un minore, sono stati pizzicati ieri pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Valdagno. I militari incaricati dal comando dell’Ovest Vicentino hanno sequestrato circa 220 grammi di stupefacenti tra marijuana e hashish in seguito alle perquisizioni domiciliari concluse con successo dopo le indagini sul loro conto.

Entrambi i giovani vicentini sono stati denunciati, il 18enne – è nato nel 2003 – alla Procura di Vicenza, l’amico più coetaneo per anno di nascita ma più giovane invece all’autorità per i minori di Venezia.

Il doppio blitz in casa degli adolescenti, già “tenuti d’occhio” sulla base di approfondimenti degli ultimi mesi e che rifornivano più consumatori delle sostanze della vallata dell’Agno, è seguito a un controllo di prevenzione a tappeto nei parchi e nelle piazze valdagnesi avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 agosto. A suonare il campanello dei due 18enni sono stati i carabinieri della stazione di Trissino, competenti per l’area del comune castrobertense.

Per A.B. – le iniziali sono state fornite per il solo maggiorenne – denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, al pari del complice anche se qui con diversa destinazione fi giustizia. Nella disponibilità dei due ragazzi, che agivano a quanto pare sempre in coppia, sono stati rinvenuti 176,73 grammi di marijuana e 54,62 di hashish, oltre a 200 euro in contanti in piccolo taglio, bilancini di precisioni e sacchettini in plastica che abitualmente vengono usati per il confezionamento delle merce illecita da rivendere.

Ieri sempre a Valdagno sono stati utilizzati i cani antidroga delle unità cinofile speciali addestrate dal nucleo carabinieri di Torreglia (Padova), consentendo di identificare anche in quest’occasione numerose persone definite di “interesse operativo” dal comando, tra gli avventori dei locali aperti in città. Infine, nel corso della nottata recente, sono stati disposti controlli stradali diffusi nella vallata dell’Agno che hanno portato all’altolà di automobilisti trovati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.