Case Green: approvata la direttiva dall’Ue

Novità in merito alla costruzione degli edifici: dal 1° gennaio 2028 gli immobili di proprietà pubblica dovranno avere zero emissioni “in loco” di combustibili fossili. Per tutti gli altri invece il vincolo scatta dal 1° gennaio 2030. Inoltre i nuovi immobili edificati nell’Unione europea dovranno essere “solar-ready” ossia predisposti a ospitare impianti fotovoltaici o solari termici sui tetti. Per gli edifici idonei già esistenti i pannelli dovranno essere installati gradualmente a partire dal 2027. Entro il 2028 la Commissione di Bruxelles riesaminerà la direttiva per eventuali correzioni.

La direttiva Epbd conferma poi lLa data della messa al bando è slittata dal 2035 al 2040 ma già dal prossimo anno gli Stati membri non potranno più erogare incentivi fiscali per l’acquisto o l'installazione di sistemi di riscaldamento ibridi come il mix tra caldaie e pompe di calore.