Problemi di ernia, mai da trascurare: Poliambulatori San Gaetano offre risposte su misura

Sono circa 200 mila gli interventi di ernioplastica eseguiti ogni anno in Italia e 20 milioni nel mondo. L’ernia è una delle patologie più diffuse, soprattutto tra la popolazione maschile: quasi uno su tre presenta un’ernia sintomatica, mentre è molto più rara nelle donne (che vengono colpite per un 5%). Questo spiega come mai i tempi di attesa per questo tipo di intervento siano solitamente piuttosto lunghi.

E’ proprio per dare risposte concrete a questo problema che Poliambulatori San Gaetano ha arricchito l’équipe di chirurgia generale, avvalendosi da circa 6 mesi della collaborazione del dottor Michele Arcangelo Iuliani, già primario di chirurgia all’ospedale di Asiago, dove si è interessato in particolare delle problematiche della parete addominale e di ernie inguinali. Oltre a rappresentare una patologia particolarmente diffusa, con diversi fattori di rischio, legati alla familiarità e al fatto di svolgere lavori pensati, l’ernia presenta una particolarità da tenere in considerazione: può essere asintomatica e manifestarsi, più o meno all’improvviso.

In altri casi, invece, “può dare sintomi dolorosi, di bruciore o un senso di pesantezza”, come spiega spiega il dottor Iuliani. Oppure manifestarsi come un gonfiore improvviso, a livello inguinale, che può anche preoccupare, perché si teme sia dovuto a qualcosa di più grave. “Tutti dubbi che possono essere risolti sottoponendosi ad una visita di chirurgia generale, che può essere supportata da un semplice esame ecografico di conferma”. Una volta appurata la presenza di un’ernia “l’unico trattamento possibile è quello chirurgico”, possibilmente da fare entro tempi ragionevoli perché “la patologia può progredire divenendo più grande e più fastidiosa, con il rischio che poi sopraggiungano complicazioni: un’ansa dell’intestino può rimanere “strozzata” all’interno dell’ernia e, se non liberata in tempo, va incontro a necrosi, rendendo necessario un intervento urgente”.

C’è una buona notizia: “oggi grazie alle nuove tecniche e a nuovi materiali – spiega il dottor Iuliani – gli interventi sono sempre meno invasivi: ad esempio, le reti che si usano per rinforzare la parete dell’ernia sono molto più leggere e confortevoli, sono anche auto ancoranti e non hanno bisogno di punti. Questo consente di ridurre l’insorgenza di complicanze post operatorie”. Non meno importante un ulteriore aspetto: l’esperienza del chirurgo. Rivolgersi a chi si dedica principalmente a questa patologia e sa arricchire la tecnica chirurgica con le micro differenze che rispondono alle esigenze del singolo paziente, consente di ottenere risultati migliori, in base al tipo di ernia.

Presso la San Gaetano Clinica e Ricerca l'intervento viene fatto in day hospital, per lo più in anestesia locale o periferica. I tempi di recupero sono molto rapidi: "entro un paio di giorni si può già guidare la macchina. Chi svolge un lavoro sedentario può riprenderlo nella prima settimana".

