Draghi alla Casa Bianca: “Se Putin pensava di dividerci, ha fallito”. Biden: “L’Italia è fondamentale”

E’ durato circa un’ora e mezza il colloquio nella stanza ovale della Casa Bianca tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente americano Joe Biden. I due leader hanno sottolineato il loro impegno a perseguire la pace sostenendo l’Ucraina e imponendo costi alla Russia. Per la prima volta dopo tanto tempo, Biden ha usato la parola “pace”, su cui ha molto insistito Draghi. Di fronte alle sfide economiche globali create dalle azioni russe, hanno discusso misure per rafforzare la sicurezza alimentare e a rimodellare i mercati energetici globali.

Draghi ha dichiarato che la guerra in Ucraina porterà massicci cambiamenti in Europa, “ma se Putin – ha sottolineato il premier – pensava di dividerci, ha fallito. Siamo uniti nel condannare l’invasione dell’Ucraina, uniti nelle sanzioni e nell’aiutare l’Ucraina come ci ha chiesto il presidente Zelensky. In Italia e in Europa – ha proseguito Draghi – le persone vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza, di questa macelleria. Le persone pensano che cosa possiamo fare per portare la pace e per questo dobbiamo utilizzare ogni canale per la pace, per un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati credibili. Quello che succede in Ucraina ha portato a cambiamenti importanti: con gli Usa eravamo vicini, ma ora siamo ancora più vicini”.