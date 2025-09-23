Iniziata l’Assemblea generale Onu, Guterres: “Principi delle Nazioni Unite sotto assedio”

A New York si è aperta la Settimana ad Alto Livello dell’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che fino a lunedì prossimo vedrà alternarsi sul podio del Palazzo di Vetro tutti i principali leader mondiali.

Il primo a parlare è il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres: “Siamo entrati in un’epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana. I principi delle Nazioni Unite che avete istituito sono sotto assedio, i pilastri della pace e del progresso stanno cedendo sotto il peso dell’impunità, della disuguaglianza e dell’indifferenza. Nazioni sovrane invase, la fame trasformata in arma, la verità messa a tacere – ha aggiunto Guterres – Ognuno di essi è un avvertimento. Il nostro mondo sta diventando sempre più multipolare. Questo può essere positivo, perché riflette un panorama globale più diversificato e dinamico. Ma la multipolarità senza istituzioni multilaterali efficaci provoca il caos, come l’Europa ha imparato a sue spese, dando origine alla Prima Guerra Mondiale”.