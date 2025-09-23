Vicentino pestato al Sherwood Festival: il pugno in faccia dato da un pugile

Ci sono tre indagati per il pestaggio ai danni di Zakaria Hasnabi, 45enne residente a Chiuppano, picchiato a sangue il 13 luglio scorso a Padova durante la serata finale del Sherwood festival e rimasto in coma farmacologico per tre giorni, dopo essere finito in ospedale con il volto tumefatto e una prognosi di 40 giorni.

Il pugno che lo ha messo ko è stato sferrato da un pugile professionista (campione Italiano dei pesi Welter), quel giorno addetto alla sicurezza del festival. Come riporta il Giornale di Vicenza, secondo le ricostruzioni della Polizia di Stato, infatti, a colpire il vicentino sarebbe stato Cosimo Rigovacca, nato ad Arzignano e residente a Padova: 30 anni, pugile professionista, esperto di Muay Thai, ora è accusato di lesioni personali e omissione di soccorso. Sarebbe stato lui, con il suo colpo, a causare al 45enne una trombosi ed un edema cerebrale. Conseguenze che al 45enne statto provocando ancora dolori lancinanti.

Il pestaggio era scaturito da una lite nella zona dei concerti al seguito della quale Hasnabi era stato accompagnato fuori dal locale. Una volta all’esterno Rigovacca lo aveva colpito con un pugno molto violento in piena faccia, un colpo che ha fatto stramazzare il 45enne (originario dal Marocco ma residente a chiuppano sin da bambino) a terra privo di sensi e in gravissime condizioni. A quel punto il pugile professionista, accompagnato da due amici, si sarebbe dileguato togliendosi la pettorina della security (così avrebbero raccontato gli amici della vittima). Ma le testimonianza e le telecamere hanno fatto il loro corso e i tre ritenuti coinvolti nel pestaggio sono stati identificati.

Insieme a Rigovacca, sono infatti indagati per omissione di soccorso il 28enne di Piovene Rocchette Stefano Panozzo e Jacopo Povelato, veneziano di 32 anni. E’ grazie alle testimonianze e ai filmati di video sorveglianza che sono stati identificati i tre presunti colpevoli, già noti alle forze dell’ordine.

