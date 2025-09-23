Scintille alla Camera per gli scontri di ieri al corteo pro Palestina

Nella seduta pomeridiana della Camera ci sono state scintille tra maggioranza e opposizione su Gaza e sui cortei di ieri. Il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami in apertura di seduta ha chiesto al ministro degli Interni Matteo Piantedosi di riferire su quanto accaduto durante i cortei per la Palestina. Bignami ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine e affermato: “C’è chi, strumentalizzando una tragedia, ha cercato di portare un attacco alle istituzioni. Se dobbiamo scegliere tra chi blocca i treni e chi porta la divisa, noi stiamo dalla parte dei ragazzi che portano la divisa”.

Replica Riccardo Ricciardi del M5s: “I treni bloccati? Si rivolga al ministero dei Trasporti, è lui che non fa funzionare i treni. Il movimento sceso in piazza ha riscattato il nome dell’Italia”, ha detto il pentastellato puntando il dito contro chi “prende alcuni episodi, sicuramente da condannare, per silenziare un movimento incredibile”, quello di Gaza è “un genocidio di cui voi siete complici”. Sul tema è intervenuto anche L’Osservatore Romano con un editoriale in cui ha difeso le manifestazioni e contestato chi ha dato risalto solo “a quei violenti che hanno inquinato il manifestare pacifico di tanti”.