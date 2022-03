Joe Biden assicura: USA vicini all’Ucraina fino alla vittoria. Respinto sbarco ad Odessa

Nell’agenda dell’incontro la situazione in Ucraina, e le possibili soluzioni al conflitto. Insieme a loro, c’erano anche il segretario di Stato americano Blinken ed il segretario della Difesa Austin.

Il presidente americano ha garantito ulteriori sforzi per aiutare l’Ucraina a difendere il suo territorio. Così una nota della Casa Bianca, in cui viene sottolineato come Biden ha garantito per far sì che il presidente Putin “risponda per la brutale aggressione da parte della Russia”. E secondo Kuleba e Reznikov, Biden ha assicurato che “gli Stati Uniti saranno con l’Ucraina fino alla vittoria”. Poi un capitolo anche sull’articolo 5 della Nato, ritenuto “sacro” da Biden. Secondo l’articolo del trattato Nato un attacco armato contro uno o più membri dell’Alleanza viene considerato come un attacco diretto contro tutte le parti.

Sul fronte di guerra le truppe russe sono state respinte durante un tentativo di sbarco ad Odessa. Ne dà notizia Ukrinform che cita Vladislav Nazarov, un ufficiale del South Operational Command. Zelensky intanto si dice deluso dal vertice Nato e da quello dell’Unione Europea: “Ci aspettavamo più coraggio, decisioni più forti. Invece la Nato sembra preoccupata più a non provocare la Russia e ad evitare una escalation del conflitto. Mentre noi abbiamo bisogno di cose molto concrete e siamo costretti a ricordarvelo ripetutamente”. Queste le parole del capogabinetto di Zelensky Andriy Yermak.

Cresce anche l’allarme umanitario. Secondo l’Onu sono quasi 4 milioni i fuggiti dall’Ucraina dall’inizio del conflitto. Nelle cifre che vengono riportate, l’Alto Commissario per i Rifugiati ha conteggiato 3.772.599 rifugiati ucraini: si tratta di 46.793 in più rispetto al conteggio di ieri. Dal 22 marzo, il numero di persone che cercano di fuggire dai combattimenti e dalle condizioni di vita sempre più difficili in Ucraina è sceso ben al di sotto delle 100.000 al giorno. Inoltre, le Nazioni Unite stimano che il numero di sfollati interni in Ucraina sia di quasi 6 milioni e mezzo.