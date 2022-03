Anziano avvolto dalle fiamme mentre brucia sterpaglie: muore poche ore dopo in ospedale

Un anziano altopianese è morto nel pomeriggio all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere rimasto gravemente ustionato dalle fiamme di alcune sterpaglie che stava bruciando, in contrada Stellar a Gallio. La vittima è Domenico Stella, di 94 anni.

L’uomo voleva bruciare alcune sterpaglie secche raccolte in precedenza nei pressi della sua casa. E’ giunto all’ospedale di Vicenza in elicottero, in condizioni già gravissime, con ustioni praticamente su tutto il corpo: è morto a poche ore di distanza nel reparto di rianimazione dove i medici hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, purtroppo inutilmente. Da una prima ricostruzione pare che le fiamme lo abbiano improvvisamente e repentinamente ovvolto, trasformandolo in una specie di torcia umana.

Qunado l’incidente è avvenuto, subito dopo pranzo, l’uomo era solo e ad accorgersi di quanto stata accadendo è stato un passante. Sul posto anche i carabinieri di Asiago per le indagini del caso.