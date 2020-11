Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti, il 46° della storia. Ma Trump non ci sta

il 46esimo della storia. Il candidato dei democratici infatti ha conquistato anche la Pennsylvania, e vincendo in questo Stato l’ex vice di Barak Obama si è aggiudicato altri 20 grandi elettori, superando così la quota dei 270 necessari per andare alla Casa Bianca. Ma Donald Trump non ci sta, non concede la vittoria all’avversario, promette azioni legali e dice: “Le elezioni non sono finite”.

La gioia di Biden. Appresa la bella notizia, il candidato dem ha detto:”Sono onorato che gli americani mi abbiano scelto come loro presidente. Il lavoro davanti a noi sarà difficile ma vi prometto questo: sarò il presidente di tutti gli americani”. Kamala Harris diventa così la prima donna vicepresidente. Oltretutto, il ticket Biden-Harris è quello che ha ottenuto più voti nella storia degli Stati Uniti: quasi 75 milioni e peraltro lo scrutinio in altri Stati è ancora in corso quindi i suffragi aumenteranno.

Alla notizia della vittoria di Joe Biden è esplosa la gioia in molte città americane. Feste di piazza da New York a Washington; grande felicità per l’affermazione del candidato dem e soprattutto per la caduta di Donald Trump. I clacson a tutto spiano hanno festeggiato il trionfo di Biden e grida di gioia dei passanti sui marciapiedi hanno salutato l’elezione del 46° presidente degli USA.

Nel suo primo discorso, Joe Biden ha detto: "La gente di questo Paese ha parlato, abbiamo ottenuto una vittoria netta. Domani sarà un giorno migliore. Sarò un presidente che unisce e non che divide: torniamo ad ascoltarci, siamo tutti americani. Non ci sono Stati blu o Stati rossi, ci sono solo gli Stati Uniti".