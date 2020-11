Sbanda e si schianta nel fossato: automobilista incastrato rimane ferito

Alle ore 13 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via Castello a Montegalda per la fuoriuscita di un’auto, finita in un fossato a bordo strada, dopo la perdita di controllo da parte del conducente rimasto ferito.

I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza l’auto messa su un fianco nel canale di scolo e utilizzando cesoie e divaricatori hanno dovuto tagliare il tetto della Ford Fiesta per poter estrarre il conducente, rimasto incastrato nell’autovettura.

Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem per essere trasportato in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.