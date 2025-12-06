Missili russi sull’Ucraina. Trump: “L’Europa cambi o fine della sua civiltà”

Mentre, per trovare una soluzione al conflitto, si intensificano gli attacchi di Mosca sull’Ucraina. Tre le persone rimaste ferite nella regione di Kiev.

L’esercito russo ha lanciato un massiccio attacco con missili ipersonici Kinzhal sugli impianti energetici ucraini in risposta agli attacchi terroristici di Kiev. Attacchi anche nella regione occidentale ucraina, con la Polonia che ha alzato in volo a scopo preventivo alcuni caccia sul proprio spazio aereo. La polizia in Irlanda ha invece aperto un’inchiesta sulla presenza di droni nello spazio aereo del Paese durante la visita del Presidente ucraino Volodymir Zelensky lunedì sera.

Questa mattina intorno alle 6:30 “è stato dichiarato lo stato di allerta aerea per quasi tutta l’Ucraina, ad eccezione della regione della Transcarpazia”, fa sapere Kiev. Si tratta del terzo allarme aereo su larga scala emesso dalla sera del 5 dicembre. Inizialmente le forze russe hanno lanciato sciami di droni da nord e da est, ma in seguito i droni d’attacco sono arrivati anche dai territori occupati a sud.

L’Alta rappresentante dell’Ue, Kaja Kallas, dal Forum di Doha, ha definito ‘assurde’ le richieste di Mosca sui territori ucraini. “In questo momento, per esempio, chiedono territori che non sono riusciti a conquistare militarmente in 11 anni”. “Non dobbiamo cadere nelle trappole” della strategia del Cremlino “e dobbiamo concentrarci su ciò che stiamo facendo: aiutare l’Ucraina a difendersi, e fare pressione sulla Russia con le sanzioni affinché smetta di fingere di negoziare e arrivi al punto in cui sarà costretta a negoziare davvero”, ha aggiunto la Kallas che sull’utilizzo degli asset russi per foraggiare l’Ucraina ha dichiarato: “Siamo 27 democrazie. Ci vuole sempre tempo per arrivare ai risultati. Ma le discussioni sono in corso. La proposta è ora sul tavolo”.

Infine sugli Stati Uniti ha detto: “sono ancora il nostro maggiore alleato”, nonostante la nuova National Security Strategy Usa, veda l’Europa quasi come un peso, con Trump che avverte il Vecchio Continente: se non cambia, rischia la “reale prospettiva di cancellazione della sua civiltà”.

Allarme dell’Aiea sulla cupola di Chernobyl. La cupola protettiva della tristemente nota centrale nucleare in Ucraina, non è più sicura dopo essere stata danneggiata da un drone russo lo scorso febbraio. A comunicarlo è l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che la scorsa settimana ha effettuato un’ispezione sul sito.