Notte di paura in via Igna, a fuoco il tetto di una casa

Incendio dopo le 22 in via Igna a Thiene dove il tetto ventilato in legno di una casa è andata a fuoco. Le fiamme si sono propagate probabilmente da una canna fumaria.

Un intervento rapido che ha però coinvolto, come da procedura, un elevato numero di squadre e operatori: due squadre da Schio con 5 operatori ina squadra da Thiene, due da Vicenza con 7 operatori e l’autoscala.

La chiamata ai Vigili del Fuoco stata fatta alle 22 e l’immediato intervento ha consentito ai pompieri di spegnere le fiamme velocemente prima che il fuoco coinvolgesse l’intero tetto e le case circostanti.

