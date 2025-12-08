Paura a Lumignano: freeclimber cade in falesia, soccorso alpino in azione

Poco prima dell’ora di pranzo di ieri, domenica 7 dicembre, la palestra di roccia di Lumignano è stata teatro di un intervento complesso del Soccorso alpino di Padova. Un 35enne di Arcugnano, impegnato nei primi tiri di una via d’arrampicata nella zona Vomere, ha perso un appiglio ed è precipitato per alcuni metri, impattando violentemente contro la parete.

Gli amici presenti hanno immediatamente provveduto a calarlo alla base, mentre sul posto giungeva una squadra di sette tecnici del Soccorso alpino. L’uomo, che presentava una probabile frattura alla caviglia, è stato immobilizzato e caricato in barella. Per raggiungere il sentiero sottostante, i soccorritori hanno attrezzato due tiri di corda e calato l’infortunato per quasi cento metri di dislivello verticale. Una volta completata la manovra, il trasporto è proseguito a spalla fino al rendez-vous con l’ambulanza, che attendeva in piazza per il trasferimento all’ospedale di Vicenza. Lumignano, tra i centri d’arrampicata sportiva più rinomati del Nord Italia, è celebre per la qualità della roccia e la bellezza delle sue pareti striate, simbolo dei Colli Berici. Una falesia che richiama ogni anno climbers di livello internazionale, attratti dalla difficoltà e dal valore storico dei suoi itinerari.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.