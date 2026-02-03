Ucraina, finita la “tregua del gelo”. Rutte a Kiev: “Le garanzie di sicurezza sono solide”

, a quasi quattro anni dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, sebbene Mosca non abbia mostrato una “reale volontà” di negoziare il cessate il fuoco. “Si sta lavorando in questa direzione e quindi sono in corso discussioni a livello tecnico”, ha dichiarato Macron spiegando che i preparativi avvengono “in modo trasparente” e in consultazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con gli alleati europei., ma che un contatto con il Cremlino è necessario per discutere le garanzie di sicurezza dopo la guerra.